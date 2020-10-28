نشرت مصممة الازياء السعودية سماح خاشقجي مقطع فيديو لاول عرض ازياء على شاطئ جزيرة الرأس الأبيض بمحافظة ينبع في السعودية، ضمن رحلة “سفينة كروز”، التي انطلقت يوم 15 أكتوبر من العام الجاري.

وقامت المصممة سماح خاشقجي بعرض 22 تصميمًا لآخر صيحات الموضة لعبايات صيف 2020م، حيث استخدمت فيها تقنيات تقليدية من منطقة الحجاز دمجتها مع الأسلوب العصري.

وشارك في الفعالية 18 عارضة أزياء وفريق عمل من مصورين وفريق إنتاج، بهدف إظهار تصاميم محلية تتماشى مع المعايير الدولية.وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن انطلاق أولى رحلات سفن كروز في 27 أغسطس الماضي لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي