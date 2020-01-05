شاهد .. إيران تنشر نص وصية قاسم سليماني لزوجته

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة من ورقة مكتوبة بخط اليد لوصية قائد فيلق القدس ” قاسم سليماني ” والتي تركها لزوجته قبل ساعات من إغتياله .
وجاء في نص الوصية : ” زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان .. محمود ( نجل سليماني ) يعرف ذلك .. فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء .. وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى ” .
همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کرده ام محمود می داند؛ قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم
بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت های عنوان دار
وصیت سردار #قاسم_سلیمانی pic.twitter.com/tdCusMQolV
— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2020