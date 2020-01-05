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شاهد .. إيران تنشر نص وصية قاسم سليماني لزوجته

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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة من ورقة مكتوبة بخط اليد لوصية قائد فيلق القدس ” قاسم سليماني ” والتي تركها لزوجته قبل ساعات من إغتياله .

وجاء في نص الوصية : ” زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان .. محمود ( نجل سليماني ) يعرف ذلك .. فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء .. وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى ” .

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