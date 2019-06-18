شاهد.. اردوغان ينعي مرسي ويصفه بـ “الشهيد”

نعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي اليوم الاثنين، واصفا اياه “بالشهيد”، فيما شن هجوما حادا على الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ “الظالم”.

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وأعرب أردوغان، تعليقا على وفاة مرسي، في تصريح صحفي أدلى به في اسطنبول اليوم الاثنين، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: “مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا”.

وشن أردوغان هجوما على السيسي، متهما إياه “باغتصاب السلطة والانقلاب”، حسب تعبيره.

كما نشر أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون”.