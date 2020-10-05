قام الرئيس الأميركي بمغادرة مستشفى “والتر ريد”، حيث يعالج من كورونا، الأحد، دون أن يبدو للوهلة الأولى إن كان غادرها نهائيا، قبل أن يتبين لاحقا أنه خرج لتحية أنصاره الذين احتشدوا خارجها، ثم عاد لجناحه الطبي بعد قليل.

وكشف ترامب أنه قرر القيام بجولة مفاجئة لتحية أنصاره المتواجدين أمام المستشفى، كما كتب تغريدة، الأحد، على تويتر، قال فيها إنها تعلم الكثير عن “كوفيد-19″، وشكر أنصاره ومؤيديه.

وقال الرئيس الأميركي: “أقدر حقًا ما قدمه كل الأنصار والداعمين خارج المستشفى. الحقيقة أنهم يحبون بلادنا حقًا ويرون كيف نجعلها أعظم من أي وقت مضى”.

وأضاف قائلا “السؤال الأهم هو هل توجد مخاطر من حدوث تدهور؟ أو هل هو على مسار جيد”؟