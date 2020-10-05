قام الرئيس الأميركي بمغادرة مستشفى “والتر ريد”، حيث يعالج من كورونا، الأحد، دون أن يبدو للوهلة الأولى إن كان غادرها نهائيا، قبل أن يتبين لاحقا أنه خرج لتحية أنصاره الذين احتشدوا خارجها، ثم عاد لجناحه الطبي بعد قليل.
وكشف ترامب أنه قرر القيام بجولة مفاجئة لتحية أنصاره المتواجدين أمام المستشفى، كما كتب تغريدة، الأحد، على تويتر، قال فيها إنها تعلم الكثير عن “كوفيد-19″، وشكر أنصاره ومؤيديه.
وقال الرئيس الأميركي: “أقدر حقًا ما قدمه كل الأنصار والداعمين خارج المستشفى. الحقيقة أنهم يحبون بلادنا حقًا ويرون كيف نجعلها أعظم من أي وقت مضى”.
وأضاف قائلا “السؤال الأهم هو هل توجد مخاطر من حدوث تدهور؟ أو هل هو على مسار جيد”؟
غدا يكتشف لقاح واول من يحقن به هو ترامب ، ثم يباع على كل سكان الارض بالف دولار في القليل لكل شخص ، وهكذا تكون امريكا ربحت من مرض ترامب سبعة آلاف مليار دولار ، وسلم الي على الخفاش تبعكم يا صيني ….. ترامبو ابو ايفانوكا يعرف يشتغل حرك الشعب وآيات قرآنية صارت تتلى حتى يشفى ، وانصاره يهتفون مستعدين للموت لاجله كما في الفديو أعلاه ، ؟؟!! ذكرني بجماعة العربان تبع بروح بالدم نفديك يا ريس ؟؟؟!! بس بالحقيقة ترامبو بديع ، مثل المنشار طالع واكل نازل واكل ، حتى المرض ما يتمرض الا يتأكد انه راح يربح منه فلوس ، وحتى سيقان بنته ما خلاها تتشلح في بلاد سلومي الاهبل الا بعد ما تأكد راح يدفعون خومسمية مليار ، ما في مثل رئيس وفي نفس الوقت تاجر ويحقق ربح !!!
اما الريس يكون كذاب وانتهازي وسياسي مخادع وديوث فهذه شكليات عندهم ، المهم الشعب تبعهم يعيش وهو مرتاح !!! اما نحن فالحاكم عندنا يدعي الشرف في العلن !! وهو بالحقيقة ديوث ابن ستين الف ديوث ، ومنحط وتبع رضاعة وديسكو تمليس ، وكذاب وحرامي ومخادع وقاتل ومرتشي يعني يشبه الرئيس الغربي ، لكن الفرق هو الشعب عندنا بيموت جوع وفقر ومرض ، يا ترى مادام الزعماء نفس النوعية ، لماذا شعوبنا مدفونة بالحياة ، وشعوبهم اخر انبساط ؟؟؟
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