الصفحة الرئيسية أخبار سياسية شاهد .. جنود الاحتلال الإسرائيلي يحرقون زيهم العسكري

شاهد .. جنود الاحتلال الإسرائيلي يحرقون زيهم العسكري

بواسطة -
2 64

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقعي ” فيس بوك ”  و” تويتر ” فيديو يظهر فيه عددا من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي يقومون بإحراق زيهم العسكري وسط الشوارع .. وأخذوا يرددون الهتافات التي تعبر عن تذمرهم لما يحدث في إسرائيل .

ويشهد المجتمع الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة حالة من التفكك داخله بعد الأزمة التي حدثت بعد مقتل ” سلومون تيكا ” وهو شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما من أصول إثيوبية ” يهود الفلاشا ” قُتل على يد شرطي خارج الخدمة .

وبعد إلقاء القبض على القاتل تم إطلاق سراحه بعد يومين فقط مما أثار غضبهم .

الأمر الذي جعل الآلاف من المحتجين يخرجون فى تظاهرات في شوارع عددا من المدن الإسرائيلية والاشتباك مع قوات الشرطة الإسرائيلية ونظموا اعتصامات وأغلقوا الشوارع وأحرقوا الإطارات .

2 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.