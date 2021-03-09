تعرض الرئيس الامريكي جو بايدن لموقف محرج على الهواء مباشرة اثناء إلقائه خطابا من وزارة الدفاع “البنتاغون” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حيث لم يتمكن من تذكر اسم وزير دفاعه لويد أوستن.

واراد جو بايدن اثناء الخطاب ان يوجه الشكر الى وزير دفاعه لكنه تعلثم وبدا كأنه نسي اسمه ليتدارك الموقف بالقول “الشخص الذي يدير هذا الزي”.

Biden forgets the name of the Pentagon and the name of Defense Secretary Lloyd Austin.



This is a national embarrassment. Joe Biden is not mentally fit to lead our country.pic.twitter.com/t4c0HdbObN — Cassandra (@CassyWearsHeels) March 8, 2021

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الامريكي في خطابه على أهمية دور المرأة الأميركية في الجيش الأميركي وضرورة مكافحة كافة أنواع التحرش في صفوف الخدمة العسكرية.

واعتبر بايدن أن التحرش الجنسي في الخدمة العسكرية “تهديدا للأمن القومي”، مشددا على أهمية مكافحة الظاهرة كليا بقوله: “يجب تقدير المرأة واحترامها في جيشنا”.

وقال الرئيس الأميركي: “لن نمنع النساء من قيادة المقاتلات والمروحيات العسكرية بناء على جنسهن”، وأكد أن هناك جهودا لتحسين زي القتال العسكري الخاص بالنساء.

وأضاف “المرأة ليست رمزا في الجيش الأميركي بل تلعب دورا أساسيا في تكوينه”.

وخصص الاحتفال في الوزارة لتكريم امرأتين برزتا في الخدمة العسكرية، وحظيتا بترشيح بايدن ووزير الدفاع، لويد أوستن، للترقية في مراكز قيادية برتبة أربع نجوم