شاهد… حرم السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، اليوم السبت، الى القاهرة، في محطتها محطتها الأخيرة في رحلتها الخارجية الأولى منفردة بدون الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت انتصار السيسي، حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في استقبال ميلانيا ترامب على ارض المطار.

وفي كينيا زارت السيدة الأولى الامريكية الحديقة الوطنية لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات، وأتبعت ذلك برحلة سفاري سريعة.

وقامت ميلانيا بزيارة أطفال في دار للأيتام، وشاهدت عرضا لأطفال على مسرح نيروبي الوطني.

وكانت السيدة الأولى بدأت رحلتها من غانا حيث تفقدت أطفالا حديثي الولادة وقابلت أمهاتهم، ثم توجهت إلى مالاوي حيث زارت عددا من المدارس الابتدائية.

وستكون مصر محطتها الأخيرة في الجولة التي تشمل أربع دول لتسليط الضوء على رعاية الأطفال والتعليم والسياحة وحماية البيئة.