انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” غاضبا في مكتبه بالبيت الأبيض بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الامريكية بفوز منافسه جو بايدن .

وظهر دونالد ترامب في مقطع الفيديو وهو داخل مكتبه ممسكا بعصا البيسبول ويقوم بتحطيم أثاثه تعبيرا عن غضبه من النتيجة .

إلا أن منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة ” فرانس برس ” أكدت أن الفيديو مفبرك وليس له أي أساس من الصحة .. وما هو إلا عبارة عن مشهد تمثيلي من إحدى حلقات البرنامج الكوميدي ” The President Show ” .

والذي يؤدي فيه الممثل الكوميدي الأمريكي ” أنطوني أتامانويك ” دور الرئيس ترامب في إحدى حلقات البرنامج الكوميدي التي تم عرضها في عام 2017 .

وحظي المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع على موقع ” فيس بوك ” بآلاف المشاركات تزامنا مع إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ورفض ترامب الإقرار بالخسارة مصرا على أن الانتخابات شهدت تزويرا .