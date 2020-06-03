نشر خالد الذهبى، نجل الفنانة السورية، أصالة مقطع “فيديو” له مع والدته أثناء اسمتاعهما برحلة بحرية من الجونة حيث يقضيا عطلتهما.

ويظهر خالد الذهبي في الفيديو وهو يحتضن اصالة ويتبادلان القبل معبرا عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما حيث تغزل بها قائلا: “الناس فاكرينها يا صاحبتي يا مراتي يا اختي”.

يذكر ان اصالة لديها ولدان من زوجها الاول ايمن الذهبي هم شام وخالد وولدان توأم من زوجها الثاني طارق العريان هم ادم وعلي.

من ناحية أخرى، تستعد اصالة لتسجيل البوم سيحمل الطابع الخليجي، بعدما استقرت على تقديم أغنية «سينغل» خليجية الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم، على أن يجمعها هذا المشروع مع شركة «لايف ستايلز ستوديو» للمرة الأولى.