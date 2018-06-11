شاهد… دي نيرو يشتم ترامب بكلمة نابية امام جمهور كبير

وجه الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت دي نيرو، انتقادا حادا للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستخدما لفظا نابيا خلال البث التلفزيوني الحي لحفل جوائز توني المسرحية.

واعتلى دي نيرو، المسرح في مبنى راديو سيتي ميوزيك، في نيويورك، الأحد، لتقديم مغني الروك، بروس سبرينغستين، الذي قدم أداء خلال الحفل.

وقال دي نيرو، دون أي تمهيد مشيرا لترامب “سأقول شيئا واحدا”، واستخدم لفظا نابيا.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور، الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين “لم يعد الأمر فقط فليسقط ترامب”، ثم استخدم اللفظ النابي.