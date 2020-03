شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن اصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اصابته بفيروس كورونا وذلك عبر فيديو نشره عبر تويتر.

وقال جونسون انه ظهر لديه عوارض متوسطة لفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبعد الفحص تبين انه مصاب بالفيروس.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه في الحجر الان ويتابع عمله من المنزل.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020