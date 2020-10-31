تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيارة مسرعة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية .

وأظهر الفيديو السيارة وهي تقتحم الساحات الخارجية للحرم ، ثم تصطدم بأحد الأبواب وذكر المغردون أنه باب 89 فيما لم يصب أحد بأذى .

كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة القبض على السائق ، وكذلك إخراج السيارة خارج الساحات .

جنود اخلصو لله رموا بأرواحهم على سيارة قد تكون مفخخه .. شجاعة

#سيارة_تقتحم_الحرم



pic.twitter.com/j72b3Zs8sh — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 31, 2020

وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جاري إحالته للنيابة العامة.