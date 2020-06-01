إستطاع مدير شرطة أمريكي في ولاية “ميتشيغان” من امتصاص غضب المحتجين بعد ان وجه اليهم كلمة قبل ان ينضم اليهم.
وتداولت واسائل اعلام امريكية مقطع فيديو للشرطي كريس سوانسون وهو يخاطب المتظاهرين بعد ان خلع خوذته قائلا “السبب الوحيد لتواجدنا هنا هو للتأكد من ايصال اصواتكم لا تفكروا ولو لحظة انه يمثل كل رجال الشرطة في هذه المقاطعة نحن هنا لمساعدتكم”ز
وتابع “نريد حقا ان نكون معكم لذلك خلعت خوذتي وامرتهم بانزل العصي نريد لهذا التجمهر ان يكون موكبا لا احتجاجا” وضاف “دعوني اخبركم ان رجال الشرطة هؤلاء يحبونكم انهم يعانقون الناس لذا اخبرونا ماذا تريدوننا ان نفعل؟” لتبدأ بعدها الهتافات “امشي معنا” ليظهر بعدها وهو ينضم الى المتظاهرين ويسير بينهم.
وقد حقق هذا المقطع انتشارا كبيرا سواءا على شبكات التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام حول العالم.