شاهد.. شهد الكويتية تظهر بعد اعتزالها لتكشف حقيقة اختطافها!

أطلت الفنانة الكويتية المعتزلة شهد عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي لترد على شائعة اختطافها وتهديدها.

وقالت شهد، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على ”سناب شات“: ”مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي“.

وأظهر مقطع الفيديو الفنانة وهي تجلس رفقة عدد من الأصدقاء والعائلة، قائلةً: ”ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين“.

وأطلق مغردو ”تويتر“ هاشتاج تحت بعنوان ”#save_shahad“، مدعين أنها مخطوفة، مطالبين بتحريرها وإنقاذها.

وبعدما نشرت الفنانة الفيديو، شكك المغردون أيضًا في محتوى التسجيل، مرحجين رواية اختطافها، حيث قالت متابعة تدعى فاطمة: ”معزومين ببيت ناس، وش وضعهم ذولا الناس مجلسين ضيوفهم بالأرض“.

#save_shahad لغة الجسد تقول انها متوترة…والحاسة السادسة عندي ك برج الدلو تقول الوضع مب طبيعي.. شهد..الفديو الجاي امسحي على رقبتك واحنا بنفهم خلاص pic.twitter.com/ip3CtDEJTW — عبير بنت ناصر 🇶🇦 (@iabeer974) August 18, 2019

ليش هي الوحيدة اللي مسوية ميكب ومتعدله والبقية اشكالهم عاديه وكأنهم تو صاحيين؟؟ وبعدين هي تقول معزومين ف بيت ناس بس كل اللي موجودين أهلها وين الناس؟؟؟؟ #save_shahad https://t.co/7H1Y5o0s4H pic.twitter.com/NAjkW0NOr0 — A L I A ⛅️. (@alo0osh_a) August 18, 2019

يُذكر أن شهد الكويتية اعتزلت الفن نهاية عام 2012 وقررت هي وعائلتها الهجرة إلى تايلاند، بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت، وهو مسلسل ”مطلقات صغيرات“، وكان ذلك من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.