شاهد .. طائرات حربية تكافح حرائق غابات الأمازون

كشفت متحدثة باسم مكتب الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” عن قرار بولسونارو الذي أصدره يوم أمس الأحد حول إجازة القيام بعملية عسكرية في سبع ولايات لمكافحة الحرائق المشتعلة في الأمازون والتي تعد أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم استجابة لطلبات من الحكومات المحلية بالمساعدة .

بعد انتقادات استمرت عدة أيام من الناس وزعماء العالم لعدم قيام الحكومة البرازيلية بأي شيء لمكافحة الحرائق .

حيث قامت طائرات حربية برازيلية بإسقاط المياه على الغابات المشتعلة في ولاية روندونيا الواقعة بالأمازون .

كما أعلنت السلطات البرازيلية أنه من المقرر إتاحة طائرات عسكرية و44 ألف جندي لمكافحة تلك الحرائق في منطقة الأمازون الشمالية بالبرازيل .

وعرض مقطع مصور بثته وزارة الدفاع لطائرة عسكرية تضخ آلاف الجالونات من المياه لدى مرورها عبر سحب من الدخان قرب الغابة .