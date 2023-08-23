أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية رسميا مساء الأربعاء، مصرع مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي كان بين ركاب الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال غربي موسكو.

وأظهرت قائمة بأسماء ركاب الطائرة المحطمة نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية أن دميتري أوتكين الرجل الثاني في فاغنر كان أيضا على متن الطائرة.

كما نقل تلفزيون (آر.تي) عن فلاديمير روغوف رئيس حركة “نحن مع روسيا” الموالية لموسكو في زابوريجيا قوله إن بريغوجين وأوتكين لقيا حتفهما في حادث تحطم الطائرة.

وأضاف روغوف “لقد تحدثت للتو مع فاغنر. وأكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين”.

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.