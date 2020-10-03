انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا إلى المستشفى لفترة قصيرة حيث سيقضي هناك عدة أيام. وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس لا يزال بمعنويات جيدة، ويعاني من أعراض طفيفة، ويعمل على مدار اليوم”.

وقد بثت قنوات امريكية لحظة وصول ترامب الى مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند حيث نقلته طوافة عسكرية الى هناك.

وقالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وأضافت في بيان “لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم”. وقالت “بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصية من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في (مركز) والتر ريد في الأيام القليلة القادمة”.

وكان ترامب قد خاطب الشعب الأميركي في كلمة سجلها قبل مغادرته البيت الأبيض إلى المستشفى في أول ظهور له عقب إعلان إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد،

وقال ترامب في الفيديو الذي نشر على تويتر: “أريد أن أشكركم جميعا للدعم الهائل. أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد وأظن أنني أبلي حسنا، لكننا سنتأكد أن الأمور ستسير (على ما يرام)”.

وأضاف “السيدة الأولى تبلي حسنا. شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك ولن أنساه أبدا، شكرا”.