شاهد.. محمد رمضان في غرفة العمليات؟!

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو ساخر ظهر فيه في غرفة العمليات وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وقد ظهر محمد رمضان ممددا على سرير العمليات في المستشفى وفى جسده جرح صغير، قبل ان تتحرك الكاميرا الى وجهه، ليقوم بتحريك حاجبيه وبضحكة ساخره

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا “الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة”.

الكثيرون، ربطوا بين الفيديو، وبين ما حدث أمس، حيث ظهر رمضان في فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتي له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر طلب منه تعويضا يقدر بحوالي 9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه في 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.

إلا أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، خرج ونفى كافة هذه الأخبار تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر في العقوبة.