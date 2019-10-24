شاهد .. ممثلة هندية تصفع زميلة لها على الهواء

نشر الحساب الرسمي لبرنامج المسابقات ” Big Boss 13 ” عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للممثلة الهندية ” ديفولينا بهاتاشارجي ” وهي تصفع زميلتها المتسابقة ” شهيناز جيل ” على الهواء .

ويظهر في مقطع الفيديو كلا من الممثلتين أثناء العراك على الهواء بإحدى حلقات البرنامج النهائية والذي يستضيفه النجم الكبير ” سلمان خان ” في نسخته الهندية .

وبعد أن صفعت ديفولينا زميلتها في البرنامج تحول الأمر إلى معركة بالأيدي بينهما .

ويرجع السبب في ذلك إلى حدوث مشادة بينهما أثناء التصوير عندما قام متسابق بتدمير سلم في اللعبة الخاصة بديفولينا .. وجاء رد ديفولينا بكسر سلم صديقتها شهيناز وعندما لم تستطع شهيناز أن تمنعها جسديا صبت دلوا من الماء على ديفولينا والتي عادت مرة أخرى لتصفعها .

يذكر ان هذا البرنامج والذي يبث على قناة ” ألوان ” يقوم على تسليط الضوء على حياة مجموعة من الأشخاص مقيمين في منزل واحد يعزلهم تماما عن العالم الخارجي حيث يجري التلاعب بهم ومراقبتهم ليلا نهارا .. كما يفرض عليهم التعايش مع بعضهم بعضا رغم التنافس القائم بينهم حول الجائزة .