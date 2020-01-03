شاهد.. هكذا اعلن التلفزيون الايراني عن مقتل قاسم سليماني

أعلن التلفزيون الرسمي الايراني مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة امريكية فجر اليوم الجمعة.

وكان الحرس الثوري الايراني قد اكد مقتل سليماني عبر بيان جاء فيه “ان القائد الشامخ “اللواء قاسم سليماني” استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات اميركية”.

كذلك أقر متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما.