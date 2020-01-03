الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم شاهد.. هكذا اعلن التلفزيون الايراني عن مقتل قاسم سليماني

شاهد.. هكذا اعلن التلفزيون الايراني عن مقتل قاسم سليماني

بواسطة -
4 311
قاسم سليماني

قاسم سليماني

أعلن التلفزيون الرسمي الايراني مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة امريكية فجر اليوم الجمعة.

وكان الحرس الثوري الايراني قد اكد مقتل سليماني عبر بيان جاء فيه “ان القائد الشامخ “اللواء قاسم سليماني” استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم الجمعة في هجوم لمروحيات اميركية”.

كذلك أقر متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما.

4 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.