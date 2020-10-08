نشرت مشهورة سناب شات السعودية هيا الغماس المعروفة باسم “هيون الغماس”، مقطع فيديو لزوجها عبدالعزيز البجادي وهو يطهو لها صباحية زواجهما.

ويظهر زوج هيا الغماس، في المقطع، وهو يطهو في مكان مفتوح بدا أنهما يقضيان فيه أوائل أيام زواجهما، وحوله الورود الحمراء، بينما في الخلفية تم تشغيل أغنية تقول كلماتها: “صباح الخير منك غير يا أجمل ما خلق ربي أنا احبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي”.

وبينما كان هو يظهو، قالت هيون لزوجها: “ما بقى في أحد ما باركلك”، ليرد قائلًا: “الله يعطيه العافية ما قصروا وعقبال اللي ما تزوج”.

ودار بينهما حديث حول طهيه وسط ضحكات متبادلة بينهما ثم علقت هيون الغماس: “مشكلة إذا تزوجتي واحد بيعرف يطبخ”، وظلت تداعبه بقولها: “في مينيو”.

يُذكر أن عبدالعزيز البجادي هو الزوج الرابع لـ هيا الغماس هو صاحب مطعم شاي وشباتي وكانت تعلن له في حسابها عبر “سناب شات” قبل ان تتطور العلاقة يينهما الى زواج وقد علق احد المتابعين على فارق العمر بينهما حيث كتب: “شكلها متزوجه واحد اصغر منها لان واضح انه شباب ماشاءالله امانه بكامل قواكم العقلية مصدقين زواجهم عن قناعه تامه وانهم راح يكونون اسره عسى ماشر تراها كبيره لا احد يقول لي صغيرة ومن هالكلام واضح انها في بداية الخمسين يعني مستحيل تجاريه في إشباع احتياجاته النفسية والخ احسه مجرد ماينشهر ويشبع من الشهرة وينتهي كل شي بعدين توني ادري انها متزوجه اربع مرات ما شاء الله لها نفس تعرس عقب هالأربعة”.