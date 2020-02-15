صورة لمحمود عباس وإسماعيل هنية في شوارع تل أبيب تثير الجدل

انتشرت في شوارع العاصمة الإسرائيلية ” تل أبيب ” لافتات يظهر فيها كلا من الرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” إسماعيل هنية ” وهم معصوبي العينين جالسين على ركبتيهما ويعلنا إستسلامهما حيث يحمل هنية راية بيضا في يديه بينما يرفع الرئيس الفلسطيني يديه للأعلى في منطقة حرب بينما تحلق الطائرات الهليكوبتر في الخلفية من ورائهما .

وكُتب على اللافتات عبارة ” يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين ” .

ووفقا ل ” سكاي نيوز ” خرج ” رون هولداي ” رئيس بلدية تل أبيب ببيان له أكد فيه على إنه أمر بإزالة لافتات على الطرق السريعة تدعو فيما يبدو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح من أجل السلام .

وقال : ” إن اللافتات ستتم إزالتها وأن صورتها تحرض على العنف وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم ” .

ولم يتضح بعد من وراء نشر هذه اللافتات في تل أبيب ومن يرعاها .. أو ما إذا كانت هذه الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تجرى في الثاني من شهر مارس المقبل .