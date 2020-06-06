أثار ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، موجة من الجدل بعد سلسلة تغريدات دعا فيها بشكل صريح الى المصالحة مع الكيان الاسرائيلي ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.

وتساءل ضاحي خلفان في احدى تعليقاته عن سبب الخلاف مع اسرائيل قائلا: “ليش نحن مخاصمين اليهود…في الخليج…القدس المسلمين يصلون فيه..وين المشكلة”.

ليش نحن مخاصمين اليهود…في الخليج…القدس المسلمين يصلون فيه..وين المشكلة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

واتهم ضاحي خلفان الاخوان المسلمين بأنهم اداة بيد اسرائيل عبر قطر وان الصلح مع اسرائيل يخلص العرب من هذه المشكلة قائلا: “صدقوني اليهود اشرف من الاخونجية..انا ما عندي ولا يهودي لي علاقه به…لكن اليهودي اشرف من الاخونجي… ليش لانهم هم الدمى الآن الذين تلعب بهم اسرائيل ..واللي يخليكم كلامي 100%.. ارى ان العلاقات مع اسرائيل …خط دفاع من الفوضى الاخونجية في المنطقة…لان اليهود يستخدمون الاخوان للاخلال بالامن..تريدون نفاد الفوضى ..خلوا علاقتكم زينه باسرائيل…لان اسرائيل تعمل فوضى بتأجير الاخونجية عبر الحمدين”.

ارى ان العلاقات مع اسرائيل …خط دفاع من الفوضى الاخونجية في المنطقة…لان اليهود يستخدمون الاخوان للاخلال بالامن..تريدون نفاد الفوضى ..خلوا علاقتكم زينه باسرائيل…لان اسرائيل تعمل فوضى بتأجير الاخونجية عبر الحمدين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

واضاف ضاحي خلفان: “استخدموا بدل العدو الاسرائيلي ..الصديق الاسرائيلي…شو المشكلة”.

استخدموا بدل العدو الاسرائيلي ..الصديق الاسرائيلي…شو المشكلة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

تصالحوا مع اسرائيل سيرتفع حتى النفط — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 5, 2020

واعتبر ضاحي انه من الافضل ان يبقى الفلسطينيون في دولة واحدة مع اسرائيل قائلا: “لو اعيدت فلسطين للعرب بتصبح خرابة مهدمة بين حماس وغيرها.. الفلسطيني يعيش مع اليهود كمواطن والاجدر سيأخذ مكانه..وكان الله غفورا رحيما. من يطالب بدولة للفلسطينيين يريد الويل للفلسطينيين…الفلسطيني في كنف اليهود ارحم من وجودهم في كنف حماس”.