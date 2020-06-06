أثار ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، موجة من الجدل بعد سلسلة تغريدات دعا فيها بشكل صريح الى المصالحة مع الكيان الاسرائيلي ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.
وتساءل ضاحي خلفان في احدى تعليقاته عن سبب الخلاف مع اسرائيل قائلا: “ليش نحن مخاصمين اليهود…في الخليج…القدس المسلمين يصلون فيه..وين المشكلة”.
واتهم ضاحي خلفان الاخوان المسلمين بأنهم اداة بيد اسرائيل عبر قطر وان الصلح مع اسرائيل يخلص العرب من هذه المشكلة قائلا: “صدقوني اليهود اشرف من الاخونجية..انا ما عندي ولا يهودي لي علاقه به…لكن اليهودي اشرف من الاخونجي… ليش لانهم هم الدمى الآن الذين تلعب بهم اسرائيل ..واللي يخليكم كلامي 100%.. ارى ان العلاقات مع اسرائيل …خط دفاع من الفوضى الاخونجية في المنطقة…لان اليهود يستخدمون الاخوان للاخلال بالامن..تريدون نفاد الفوضى ..خلوا علاقتكم زينه باسرائيل…لان اسرائيل تعمل فوضى بتأجير الاخونجية عبر الحمدين”.
واضاف ضاحي خلفان: “استخدموا بدل العدو الاسرائيلي ..الصديق الاسرائيلي…شو المشكلة”.
واعتبر ضاحي انه من الافضل ان يبقى الفلسطينيون في دولة واحدة مع اسرائيل قائلا: “لو اعيدت فلسطين للعرب بتصبح خرابة مهدمة بين حماس وغيرها.. الفلسطيني يعيش مع اليهود كمواطن والاجدر سيأخذ مكانه..وكان الله غفورا رحيما. من يطالب بدولة للفلسطينيين يريد الويل للفلسطينيين…الفلسطيني في كنف اليهود ارحم من وجودهم في كنف حماس”.
هل هذا وقته يا رجل ؟؟
انت وين والعالم وين هههههههههههههههههه بيقلك ما في شيء اسمه قبغق تبك غشاء البكارة هههههههههههههههههه خلي نشوف المشاكل الملحة وبعدين التسميات تبع الأصدقاء والأعداء ههههههههههههههههههههه
ناس لا تريد ان تحل المشاكل العميقة ههههههههههههههههه مهتمة بالشكليات والسطحيات ههههههههههههههههههههه ضاحي خلفان هذا شيوعي على اخوانجي لكن بيعمل تمويه ههههههههههههههههههه جاتك نيلة وانت طول عمرك ما فتحت علبة كوكا كولا لحالك هههههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟