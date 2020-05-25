قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد مؤكدا ان القدس “خط احمر”.

جاء ذلك في رسالة مرئية، الأحد، بعث بها الرئيس التركي إلى مسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر.

وقال أردوغان “خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي”.

وأضاف “لن نغض الطرف إزاء منح الأراضي الفلسطينية لأحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم”.

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه السفارة الإسرائيلية لدى تركيا عبر صفحتها على موقع تويتر: “لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط العال حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما”.

10 yıl aradan sonra ilk kez bir @EL_AL_AIRLINES kargo uçağı bu sabah İstanbul'a iniş yaptı. Bugünden sonra, #THY'nin yanı sıra ELAL da #TelAviv–#İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin yeni rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacak. pic.twitter.com/ouDjIxH0Es — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) May 24, 2020

وقد اثار كلام ردوغان في الوقت نفسه لعودة الرحلات بين تركيا واسرائيل ردود فعل ساخرة من عدد من المتابعين حيث نشر متابعون صور الطائرة الاسرائيلية في اسطنبول وعلق احدهم ساخر: “فعلا لن يقبل بمنحها لأ حد غير اسرائيل”.

فعلا لن يقبل بمنحها لأ حد غير #اسرائيل pic.twitter.com/RxKXa7RM93 — fayez (@FayezMbs) May 24, 2020