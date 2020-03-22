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طارق الحبيب يثير الجدل بنصحه الزوجة بهجر بيت زوجها ان لم يلتزم الحجر المنزلي

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طارق الحبيب

طارق الحبيب

أثار الدكتور السعودي، استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، الجدل بنصحه المرأة بهجر بيت زوجها غير الملتزم بالعزل المنزلي من فيروس كورونا.

وقال الحبيب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “زوجه تسألني : زوجي لم يلتزم بالبقاء في المنزل ماذا أفعل ؟ فأجبتها : انتقلي عند أهلك وارجعي له بعد نهاية الأزمة ! فالغياب عن الزوج بلطف مؤقتا أهون بكثير من موت أحدكما أو كلاكما او موت أبنائكم !”

وتابع طارق الحبيب: “قد لا يجدي التصادم مع الجاهل أو المستهتر في حين قد ينفع الانسحاب الهادىء المؤقت معه”.

وقد اثارت هذه التغريدة الجدل بين من اعتبرها دعوة للخروج عن طاعة الزوج وقد تؤدي الى الانفصال وبين من اعتبر انه يجب التبليغ عن الزوج المستهتر.

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