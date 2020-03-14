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طبيب البيت الأبيض يكشف عن مخالطة دونالد ترامب لشخصين مصابين بكورونا

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كشف الدكتور ” شون بي كونلي ” طبيب البيت الأبيض في تصريحات له يوم أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قد خالط شخصين تأكد بعد ذلك إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

الأول تناول ترامب معه العشاء الأسبوع الماضي مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي ” فابيو واجنجارتن ” الذي قال مسؤولون برازيليون إنه تم التأكد من إصابته بكورونا .

والثاني اختلط بالرئيس لفترة وجيزة على العشاء الذي أقيم في مارا لاغو .. وبعد ثلاثة أيام بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا وتأكدت إصابته بعدها به .

وأكد طبيب البيت الأبيض أن المخالطة التي حدثت منخفضة الخطورة وإن الرئيس لا يحتاج للبقاء قيد الحجر في المنزل أو الخضوع للفحص .

 

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