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على الطريقة الفرعونية .. تعرف على قائمة الأشياء التي ستوارى الثرى مع قاسم سليماني

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FILE- In this Sept. 18, 2016 photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting with Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and Revolutionary Guard commanders in Tehran, Iran. A U.S. airstrike near Baghdad's airport on Friday Jan. 3, 2020 killed Gen. Qassem Soleimani, the head of Iran's elite Quds Force. Soleimani was considered the architect of Iran's policy in Syria. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File)

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن القائمة التي نشرها الصحفي والناشط ” الأحوازي محمد مجيد الأحوازي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” والتي تضم الأشياء التي ستدفن مع القائد العسكري الإيراني ” قاسم سليماني ” في قبره .

وتمثلت تلك الأشياء في عباءة المرشد الإيراني والخاتم الذي كان يرتديه سليماني دوما وتربة كربلاء .. بالإضافة إلى راية كتب عليها ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق .. وورقة موقعة أشبه بتوصية من المرشد علي خامنئي وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تفيد بحسن شخصية القائد العسكري الإيراني .

وعلق الأحوازي على تغريدته وكتب : ” ليست مزحة .. يدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء وراية ” يا حسين ” من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة موقعة من قِبل خامنئي ونصر الله كشهود على حسن شخصية سليماني .. هذه طريقة فرعونية ” .

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