أشاد الاعلامي المصري عمرو اديب باتفاق السلام بين اسرائيل والامارات العربية المتحدة الذي اعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس.
وقال عمرو دايب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “محمد بن زايد انقذ قطعه ارض عربيه قبل ان يتم ضمها . الامارات دوله تعمل فى النور ولا تحتاج الى الرضا الامريكى او الاسرائيلى كل ما تريده عوده الاراضى العربيه .سيتعرض محمد بن زايذ لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن قى للنهايه سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضيه الفلسطينيه”.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد قال أنه”تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.
وحسب البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإه “ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام..”.
وستركز إسرائيل جهودها “على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف”، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الإمارات وإسرائيل ستعملان “على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة”.
الحدآة لا ترمى كتاكيت
طيب ما كان في المرة يطلب الإماراتيون اضافة لعدم ضم أراضي الضفة ، ان تقوم إسرائيل بإطلاق سراح جميع الأسرى( الفلسطينين ) فاصلا اليهود اسرى الصواريخ الغزاوية بسببهم ! وترفع الحصار عن غزة والمسجد الذي يسموه الأقصى ! وتسمح بحرية الانتقال بين الضفة وغزة ولو من خلال انفاق او طرق التفافية مؤمنة ، وتسمح لجميع الفلسطينين الذين ولدوا داخل الخط الأخضر بالعودة لمدنهم ، برفقة مرافق من ابنائهم ، وتعطيهم حق الإقامة الدائمة للذين ولدوا فيها ، وتسمح للإمارات بمنح الفلسطينين قرض قيمته عشرين مليار دولار !! حينها تكون فعلا الامارات انجزت إنجاز تاريخي ، يؤدي حتى لفتح سفارة اسرائيلية في بغداد ، هو صحيح اقل من الطموح وليس فيه إشارة لإقامة دولة فلسطونية جعبورية ، لكنه رفع لمعاناة الناس وانقاذ لهم والحفاظ على المواقع الدينية في القدس خاصة ، هههههههههههه فللترضيع وللتطبيع شروطهما ههههههههههههههههه فالرضاعة بدون لبن وتفريك ومص حلمة المرضعة لا يسمى ارضاع ههههههههههههههههه وهكذا التطبيع دون فرج للغلابة والأسرى والنازحين وإصلاح احوال الناس لا يسمى تفخيذ ههههههههههههه اقصد تطبيع هههههههههههههه
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