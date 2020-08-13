أشاد الاعلامي المصري عمرو اديب باتفاق السلام بين اسرائيل والامارات العربية المتحدة الذي اعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس.

وقال عمرو دايب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “محمد بن زايد انقذ قطعه ارض عربيه قبل ان يتم ضمها . الامارات دوله تعمل فى النور ولا تحتاج الى الرضا الامريكى او الاسرائيلى كل ما تريده عوده الاراضى العربيه .سيتعرض محمد بن زايذ لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن قى للنهايه سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضيه الفلسطينيه”.

محمد بن زايد انقذ قطعه ارض عربيه قبل ان يتم ضمها . الامارات دوله تعمل فى النور ولا تحتاج الى الرضا الامريكى او الاسرائيلى كل ما تريده عوده الاراضى العربيه .سيتعرض محمد بن زايذ لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن قى للنهايه سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضيه الفلسطينيه — Amr Adib (@Amradib) August 13, 2020

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد قال أنه”تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

وحسب البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإه “ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام..”.

وستركز إسرائيل جهودها “على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف”، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الإمارات وإسرائيل ستعملان “على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة”.