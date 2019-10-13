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فرنسا تتخذ قرارا ضد تركيا على خلفية عملية ” نبع السلام “

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أعلنت كلا من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الفرنسية يوم أمس السبت في بيان مشترك للوزارتين عن تجميد جميع الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية في شمال سوريا .

وجاء في البيان : ” قررت فرنسا التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا الذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم .. القرار يسري على الفور ” .

وأكد البيان على أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ الفوري وحذر من أن هذا الهجوم يهدد الأمن الأوروبي .

وكان الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” قد دعا تركيا يوم الخميس الماضي إلى إنهاء الهجوم على سوريا في أسرع وقت .. وقال : ” أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا .. وأدعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت ” .

كما حذرت فرنسا من من وقوع كارثة إنسانية وتعزيز مواقع تنظيم ” داعش ” في المنطقة .

وكانت قد أعلنت كلا من ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا في وقت سابق عن تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا التي قد تستخدمها خلال عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا .

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