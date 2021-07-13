أصدرت السفارة الفرنسية في كابول بيانا لها اليوم الثلاثاء تطلب من خلاله من رعاياها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بشكل عاجل لدواع أمنية .

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن الحكومة الفرنسية ستنظم رحلة خاصة يوم 17 يوليو لإجلاء الجالية الفرنسية من كابول وإعادتها إلى الوطن .

فجاء في البيان : ” جميع الفرنسيين الموجودين حاليا في أفغانستان عليهم مغادرة البلاد حيث ستنظم الحكومة رحلة خاصة صباح يوم 17 يوليو من كابول للسماح للجالية الفرنسية بأكملها بالعودة إلى فرنسا ” .

وتابع : ” هذه الرحلة مجانية وستغادر كابول في الساعة 08.05 على أن تصل إلى مطار شارل ديغول في باريس على الساعة 13.10 .. ولا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية ” .

كما أوصت السفارة جميع رعاياها بأن يصعدوا على متن هذه الرحلة وأن يغادروا البلاد على الفور مشيرة إلى أن الحكومة لن تصبح قادرة على إجلائهم من البلاد بعد يوم 17 يوليو .