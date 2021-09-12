شهدت عدة مدن فرنسية مجددا وللأسبوع التاسع على التوالي مظاهرات مناهضة لإلزامية الاستظهار بالتصاريح الصحية في الأماكن العامة. وشارك في هذا التحرك ما لا يقل عن 120 ألف شخص بينهم عاملون في القطاع الصحي الرافضون للتدبير الصحي الذي يفرض عليهم تلقي التطعيم والذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة.

للأسبوع التاسع على التوالي شهدت مدن فرنسية عدة السبت مظاهرات مناهضة للتصاريح الصحية شارك فيها ما لا يقل عن 120 ألف شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي قبل أيام من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية فإنه عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي حضر 121 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفا في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين و 140 ألفا السبت الماضي.

وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة الشانزليزيه في باريس ظهرا، ومساء في محيط القصر الملكي حيث مقر مجلس الدولة. فيما أفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصا على الأقل.