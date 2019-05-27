فلكيا.. رمضان 30 يوما والاربعاء 5 يونيو اول ايام عيد الفطر

قال مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، إن يوم الأربعاء الخامس من حزيران سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح المركزأن الاختلاف المحتمل سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين الثالث من حزيران على الرغم من أن المركز أكد على “عدم إمكانية حدوث ذلك باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة” وعليه سيكون رمضان 30 يوما هذا العام والعيد يوم الاربعاء.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، ان رؤية الهلال يوم الاثنين مستحيلة في شرق العالم الاسلامي وهي غير ممكنة في المنطقة العربية ومعظم دول العالم والامكانية هي فقط في اجزاء من امريكا الوسطى واللاتينية.