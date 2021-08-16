ساد مطار كابول صباح الاثنين حالة من الفوضى، تسببت بمقتل 5 أشخاص على الأقل بحسب شهود، بعد تجمهر عدد كبير من الأفغان في مسعى للخروج من البلاد إثر دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة.

وأفاد مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات. وأضاف: “كان من الصعب التحكم في الحشد، إطلاق النار في الهواء كان فقط لمنع حدوث فوضى”.

وفي وقت لاحق، تحدث شهود عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وكانت واشنطن قد أكدت أن جيشها أمّن محيط مطار كابول، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.