فيروس كورونا يقترب من بنيامين نتنياهو

أصيبت مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشئون الدينية ” ربيبكا بالوش ” بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية نتائج التحاليل التي أجرتها عقب إكتشاف إصابة زوجها بالفيروس .

وكانت قد كشفت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 اليوم الإثنين أن بنيامين نتنياهو سوف يدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع بعد تأكيد إصابة مستشارته لشؤون المتدينين خاصة وإنها كانت برفقته يوم الخميس الماضي في عدد من الاجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست .

إلا أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائييلة قال في بيان له أن بنيامين نتنياهو لا حاجة له لدخول الحجر الصحي وإنه يتبع الإجراءات الوقائية اللازمة .

وجاء فيه أيضا : ” وفقا للتقييم الأولي لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع المريض ولم يلتق معه .. كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين ” .

يذكر أن نتنياهو كان قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا وكانت نتيجته سلبية .