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في اول تعليق على الصواريخ الايرانية.. ترامب: “كل شيء على ما يرام”!

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في اول تعليق له على الضربة الايرانية على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا امريكية قال الرئيس الامريكي في تغريدة عبر حسابه على تويتر ان كل شيء على ما يرام.

وتابع ترامب: “الصواريخ تم اطلاقها من ايران على قاعدتين عسكريتين في العراق ويجري حاليا تقييم الاصابات والاضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية”.

واضافت ترامب: “لدينا اقوى جيش في العالم وسأدلي بتصريح غدا صباحا”.

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