في اول تعليق على الصواريخ الايرانية.. ترامب: “كل شيء على ما يرام”!

في اول تعليق له على الضربة الايرانية على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا امريكية قال الرئيس الامريكي في تغريدة عبر حسابه على تويتر ان كل شيء على ما يرام.

وتابع ترامب: “الصواريخ تم اطلاقها من ايران على قاعدتين عسكريتين في العراق ويجري حاليا تقييم الاصابات والاضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية”.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020