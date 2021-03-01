خرج الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأحد، في اول خطاب له بعد خروجه من البيت الابيض ليؤكد أن رحلته “لم تنته بعد” ويهاجم الرئيس الحالي جو بايدن معتبرا ان الشهر الاول من ادارته كانت الأسوءا في التاريخ الامريكي المعاصر لأي رئيس.

وأمام جمهور من المحافظين المتشددين، اغتنم ترامب الفرصة لمهاجمة خليفته في البيت الأبيض، الديمقراطي، جو بايدن، وانتقاد سياسات الهجرة الخاصة به وطالبه بـ”فتح المدارس في الوقت الحالي”، بحسب ما أفادت شبكة سي أن أن.

وأعاد ترامب تكرار مزاعمه السابقة بوجود “تزوير” في الانتخابات التي صادقت فوز الرئيس الديمقراطي، ولمح لاحتمالية ترشحه للرئاسة في انتخابات 2024، قائلا: “سأفوز عليهم للمرة الثالثة”.

وقام ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته الانتخابات أمام منافسه جو بايدن، بشحذ همة مؤيديه الذين أصابهم الإحباط بعد الخسارة، حيث قال إن “الرحلة المذهلة التي بدأها مع أنصاره قبل أربع سنوات لم تنته بعد”.

كما نفى ترامب التقارير حول عزمه تأسيس “حزب ثالث”، واصفا إياها بـ “الأخبار الزائفة”.

وقال ترامب في المؤتمر إن “مستقبل الحزب الجمهوري كحزب هو أنه الحزب الذي يدافع عن المصالح والقيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعائلات الأمريكية العاملة من كل الأعراق والألوان والعقائد”، مضيفا أن “الجمهوريين يعتقدون أن احتياجات المواطنين اليومية يجب أن تأتي أولا”.