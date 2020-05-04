أكد المبعوث الأميركي الخاص لمراقبة ومحاربة معاداة السامية، إيلان كار، أن هناك قلقا كبيرا في الولايات المتحدة حيال تصاعد معاداة السامية، حيث شهد الشهران الماضيان موجة كبيرة على الإنترنت تركز على علاقة اليهود بوباء كورونا. واعتبر ذلك إعادة تدوير لما حصل في القرون الوسطى حين اتهم اليهود بنشر الطاعون.

ووصف كار ما يجري بأنه “حدث بارز لمعاداة السامية”. وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن “هناك وباء عالميا وموجة من معاداة السامية تحمل هذه النكهة وتستخدم اللعبة نفسها”.

واعتبر المبعوث الأميركي أن الأمر مقلق و”علينا محاربته ومقاومته”. واستطرد قائلا “لأول مرة يضم مكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومحاربة معاداة السامية، موظفين لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت. الإدارة الأميركية تأخذ الأمر على محمل الجد ومصممة على محاربته”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن شهر مايو الحالي، شهرا للتراث الأميركي اليهودي، ودعا إلى استغلاله للتركيز على مساهمات اليهود الأميركيين في كل أوجه المجتمع من الفنون إلى العلوم والأعمال والخدمة العامة.