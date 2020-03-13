كندا تعلن إصابة زوجة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في وقت متأخر الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

وقال مكتب ترودو في بيان إن “صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء إيجابياً”.

وقال بيان رسمي إن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن “تخضع لفحص كوفيد-19″، “رغم أن رئيس الوزراء نفسه لا يُظهر أي عوارض، فقد اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي… في إجراء وقائي، إلى حين صدور نتائج صوفي”.

كما يعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية “مع قادة دوليين” لكنه ألغى اجتماعات مقررة الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.