لبنان.. إصابة الوزيرة السابقة مي شدياق بفيروس كورونا

أعلن المكتب الاعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق انه “بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لديها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي”.

وأجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتها بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الوزيرة شدياق مصابة بالكورونا وبدأت العلاجصدر عن المكتب الاعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق البيان الآتي:بعد عودتي من… Posted by May Chidiac on Monday, March 23, 2020

وطمأنت شدياق أن حالتها ليست حرجة وستنضم قريباً الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا.

وكانت قد اعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن فيروس “كورونا” انه “حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.