قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن “أوروبا حزينة بعد ضرب ما وصفه بـ “الإرهاب الإسلامي” بشدة احدى الدول الاوروبية في اشارة الى هجوم فيينا.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “أوروبا في حزن. واحدة (دولة) منا تعرضت لضربة قوية من قبل الإرهاب الإسلامي”.

L’Europe est en deuil. L’un des nôtres a été durement frappé par le terrorisme islamiste. Nous pensons aux victimes, à leurs familles, aux vies brisées. La France se tient aux côtés de l’Autriche, prête à apporter son soutien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020

وأضاف ماكرون في تغريدته: “نفكر في الضحايا وعائلاتهم، وفي الحياة المحطمة (القتلى). تقف فرنسا إلى جانب النمسا، وعلى استعداد لتقديم الدعم”.

ونفذ إرهابيون اللية الماضية، هجوما على مواقع في وسط فيينا في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي.

وأسفر الهجوم عن سقوط 5 قتلى في وسط المدينة، وقال وزير الداخلية، كارل نيهامر، إن “إرهابيا إسلاميا واحدا على الأقل” مسؤول عنه.