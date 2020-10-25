غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية في رسالة مباشرة الى الحملات الغاضبة من التصريحات الاخيرة التي اعتبرها المسلمون مسيئة.

وقال ماكرون في تغريدته: “لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً… نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.”.

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

وقد قوبلت تغريدة ماكرون بتغريدات اخرى غاضبة من الناشطين طالبت بالاعتذاز عن الاساءة للدين الاسلامي حيث قال فهد بوزوير: “إن لم يصدر اعتذار رسمي منك للمسلمين واحترام دينهم ومكانة نبيهم ﷺ ، ورفض رسمي للإساءة للأديان والأنبياء والرسل ، فتحمّل تبعات ذلك ، لأنك ستكون سبباً رئيسياً في إشعال فتيل قد يقود بلدك لطريق خطير.”.

إن لم يصدر اعتذار رسمي منك للمسلمين واحترام دينهم ومكانة نبيهم ﷺ ، ورفض رسمي للإساءة للأديان والأنبياء والرسل ، فتحمّل تبعات ذلك ، لأنك ستكون سبباً رئيسياً في إشعال فتيل قد يقود بلدك لطريق خطير. — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) October 25, 2020

فيما قال عماد السامرائي: “ها قد اجبرناك ان تتحدث بلغة محمد ﷺ وستستمر #مقاطعة_البضائع_الفرنسيه وسنجبرك على الاعتذار”.

ها قد اجبرناك ان تتحدث بلغة محمد ﷺ وستستمر #مقاطعة_البضائع_الفرنسيه وسنجبرك على الاعتذار — عماد السامرائي (@Emaad_Samrraie) October 25, 2020

وقال فواز اللعبون: “أن تكتب تغريدتك المضطربة باللغة العربية فمعنى هذا أنك بدأت ترضخ، وسترضخ.”.

أن تكتب تغريدتك المضطربة باللغة العربية فمعنى هذا أنك بدأت ترضخ، وسترضخ. — فواز اللعبون (@fawaz_dr) October 25, 2020

وكانت فرنسا قد دعت حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة السلع الفرنسية التي جاءت بعد تصريحات لمسؤولين فرنسيين، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنتقد التطرف الإسلامي عقب مقتل مدرس فرنسي بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية متطرفة”.