صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لصالح نقل الاتهامات الموجهة نحو عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس من منصبه مرتين خلال فترة ولايته.



وصوت 232 نائبا على الأقل لصالح قرار العزل، بينهم عشرة نواب جمهوريين، بينما صوت 19٧ نائبا على رفضه.

وتطلبت الموافقة على القرار تأييد جميع الأعضاء الديمقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقلّ قرار “العزل”.

وبعد +ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و”القتال” لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديموقراطيون إنّها حرّضت جموعاً من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.