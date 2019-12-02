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مسئولة إيرانية تعترف بإصدارها أوامر لقتل المتظاهرين

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خرجت ” ليلى واثقي ” حاكمة مقاطعة ” قدس ” الواقعة غرب محافظة طهران باعترافات أدلت بها عن إصدارها أوامر لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران .

كما أكدت أيضا على أن الحرس الثوري الإيراني كان نشطا بقمع المتظاهرين .

وأشارت ليلى واثقي في اعترافاتها إلى السبب من وراء إعطائها الأمر بقتل المتظاهرين قائلة : ” المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصا .. وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم .. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة ” .

وتابعت : ” المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون .. كانوا أشبه باللصوص وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين .. الحرس الثوري كان نشطا بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين ” .

وأضافت : ” عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية ” .

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” يوم الجمعة الماضية أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران وصل إلى 161 تقريبا .

وكانت قد انطلقت الاحتجاجات والتظاهرات في إيران يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي وامتدت ل 5 أيام احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق .

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