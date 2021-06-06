خرج ” غيتانة كيبيدي ” رئيس شركة ” World Peace Entertainment ” والمسئول في مشروع بناء سد النهضة بتصريحات له لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية شن من خلالها هجوما على المصريين .

فقال : ” الإثيوبيين يفتقرون إلى الاتجاه نحو الترويج المناسب لموارد البلاد الوفيرة لصالح شعبها .. بسبب نهجنا السلبي تصرف المصريون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا ” .

وتابع غيتانة كيبيدي متحدثا عن سد النهضة : ” استكمال المشروع التاريخي لسد النهضة الإثيوبي الكبير سيجعل هذا الجيل فخورا حيث وصل بناؤه الإجمالي الآن إلى أكثر من 80 بالمائة .. وسيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في شهري يوليو وأغسطس 2021 ” .

واعتبر أن سد النهضة بالنسبة للإثيوبيين هو رمز وعلامة على الاعتماد على الذات وقوة الوحدة وهو أيضا بيان عن إلغاء جدران الاستحالة .. مضيفا : ” ما يجعلني سعيدا في هذه اللحظة هو أن السد يقترب من الاكتمال .. الآن واجبنا أن نكمله بالكامل لأطفالنا وللجيل القادم ” .