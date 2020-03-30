مستشار رجب طيب أردوغان يعلن إرتداده عن الإسلام

أعلن ” أتيلجان بايار” المستشار الاستراتيجي للرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” تخليه عن اعتناق الدين الإسلامي .

وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أشار فيها إلى إنه تخلى عن اعتناق الإسلام وتحول للفكر الربوبي .. والذي يعني اللا دين والاعتراف بالإله الخالق العظيم فقط من خلال استخدام العقل .

فكتب في تغريدته قائلا : ” أقول وداعا للدين وأعلن أنني أصبحت ربويا ( مذهب فكري لا ديني وفلسفي يؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكون وبأن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين ) .. إذا كانت هناك أشياء أخرى أريد أن أسمعها ” .