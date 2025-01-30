أعلنت الشرطة السويدية مقتل اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف مرارا مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية أكدوا مقتل موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم.

وأوضحت مواقع سويدية أن موميكا وبينما كان في بث مباشر على “تيك توك” تفاجأ باقتحام شقته من قبل شخص، وإطلاق النار عليه.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن سلوان موميكا، عن مغادرته السويد، بعد أسابيع من صدور قرار ترحيله وطرده.

وقال موميكا، وهو طالب لجوء عراقي الأصل، إنه غادر إلى النرويج، موضحا: “غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية”، قبل أن يعود إلى السويد لاحقا.