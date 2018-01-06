مندوب ايران: قرار غلق تطبيقات التواصل الاجتماعي بسبب ترويجها للعنف! أخبار سياسية

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زعم مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة بان لدى بلاده ادلة دامغة تثبت بان اعمال الشغب والعنف كانت موجهة من الخارج.

وقال غلام علي خوشرو،في كلمته امام مجلس الامن الدولي الذي عقد الجمعة للبحث في الاحتجاجات التي جرت في بعض المدن الايرانية، أن لدى بلاده ادلة دامغة بان العنف في ايران والذي جرى من قبل من وصفهم بعدد محدود من المحتجين وادى الى مقتل عدد من افراد الشرطة والقوى الامنية كان موجها بوضوح من الخارج، اذ ان العناصر الداعية للعنف ظهرت عصر الجمعة الماضية بين المواطنين في بداية التظاهرات.

وتابع بان بعض العناصر الذين يتخذون اميركا واوروبا مقرا لهم كانوا يحثون على العنف ومن ضمن ذلك تشجيع وتدريب الافراد على استخدام القنابل المصنعة يدويا (كوكتل مولوتوف) والسيطرة على مستودعات العتاد واللجوء الى العمل المسلح.

وبرر قرار غلق بعض قنوات شبكة التواصل الاجتماعي ‘تلغرام’ جاء بالقول بأنها تروج للعنف، كما اتهم المتظاهرين بسرقة المتاجر والبنوك وممارسة القتل وتدمير المرافق العامة.