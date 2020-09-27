اندلعت، اليوم الاحد، مواجهات عنيفة بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني في منطقة ناغورنو كاراباخ ما اسفر عن مقتل مدنيين من الجانبين، وفق ما أفاد مسؤولون أرمنيون.

وقد أعلن رئيس الوزراء الأرميني أن سلطات بلاده تدرس إمكانية إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة الجزئية على خلفية تفاقم الوضع.

من جهتها، دعت موسكو الجانبين لوقف النار، وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف إنه يجب على أطراف النزاع الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

فيما علق رئيس البرلمان التركي على الاحداث الاخيرة معتبرا أن أرمينيا دولة إرهابية لا تهدد أمن أذربيجان فقط بل المنطقة بأكملها، حسب تعبيره.