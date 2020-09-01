خطفت الفنانة اللبنانية الانظار نانسي عجرم بعد نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى “ليا” وذلك عبر حسابها على انستقرام، وذلك بعد فترة من الغياب عن التفاعل على الموقع مع جمهورها في الفترة الأخيرة.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة بكامل أناقتها مع ابنتها والتي ارتدت فستان شبيه بفستان والدتها أيضاً، وخطفا الأنظار على انستقرام بسبب أناقتهما وعفويتهما في الصورة والتي علقت عليها كاتبة: “اتمنى اياما افضل للجيل الجديد”.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي نانسي عجرم على مواقع التواصل، خاصة أنها الظهور الأول لنانسي عجرم مع ابنتها بعد حادث مرفأ بيروت، وكذلك أول صورة لها على انستقرام بعد ما يقارب من اسبوعين من التوقف عن نشر التدوينات الجديدة.