وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام StarToday في 8 أبريل، سيعقد الممثل السينمائي الشهير ما دونغ سيوك حفل زفاف في 25 مايو مع الممثلة يي جونغ هوا التي تصغره ب 17 عاما في منزلهما المشترك في سيول .

موعد زفاف النجم الكوري ما دونغ سيوك

سيحضر حفل الزفاف العائلة والأصدقاء، ويقال إن ما إذا كان سيتم الإعلان عن حفل الزفاف أم لا لا يزال قيد النظر . حيث أن ما دونغ سيوك يتمتع بعلاقات جيدة.

علاقة ما دونغ سوك مع الممثلة يي يونغ-هوا

ما دونغ سوك ، الذي كان على علاقة عامة مع الممثلة يي يونغ-هوا، التي تصغره بـ 17 عامًا، منذ عام 2016 . وأصبح الاثنان رسميًا زوجين قانونيين بعد تقديم طلب الزواج في عام 2021 . وفي حفل توزيع الجوائز في عام 2022، ذكر ما دونغ سيوك أن يي جونغ هوا هي زوجته . وكشف عن هذه الحقيقة وتلقى التهاني.

ومؤخرًا اعلنت وكالة Big Punch Entertainment الفنية، عن نية مادونغ ويي اقامة حفل زفافهما والاحتفال به وتتويج زواجهما رسميًا في مايو المقبل.

في ذلك الوقت، بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) والجداول الزمنية المزدحمة، لم يتمكن ما دونغ سيوك ويي جونغ هوا من إقامة حفل زفاف . الآن، سيقيمون حفل زفافهم أخيرًا في شهر مايو المقبل.

وفقًا لأحد المسؤولين، سيكمل ما دونغ سيوك عمله في المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع هوليوود، ثم سيقيم حفل الزفاف. مع إصدار “The Roundup: Punishment” (الجزء الرابع من “The Roundup”) المقرر في 24 أبريل، من المتوقع أن تكون فترة مزدحمة بالنسبة للممثل الذكر.

من ناحية أخرى، تغلب ما دونغ سيوك ويي جونغ هوا على فارق السن البالغ 17 عامًا منذ أن بدأت علاقتهما العامة في عام 2016 وأصبحا زوجين. وفي نفس العام، أظهروا عاطفتهم القوية من خلال حضور العرض العالمي الأول لفيلم «Eternals» (2021) معًا في لوس أنجلوس. مؤخرًا، حضروا أيضًا جدول الترويج لـ “The Roundup: No Way Out” في اليابان

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